الأورمان تدعم زواج 16 فتاة يتيمة فى بني سويف

دعمت جمعية الأورمان ضمن مبادرة "حياة كريمة في زواج 16 من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا خلال شهر مارس بمحافظة بني سويف.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن دعم الجمعية لزواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتى تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن نشاط خيرى يأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة .



وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة بني سويف، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة ابتداء من مركز الواسطى ثم مركز ناصر و بني سويف و أهناسيا و ببا و سمسطا حتى مركز الفشن ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.



يذكر أن جمعية الأورمان سعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لاسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت انظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وامداد اسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج .

