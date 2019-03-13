ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل ونجله بطريق الفيوم القاهرة

تمكن ضباط خدمة القطاع الثانى بطريق القاهرة لفيوم الصحراوى أثناء تمركز أمنى مركز شرطة طامية من ضبط سيارة ملاكى يستقلها عاطل ونجله بحوزتهما تمثال نحاسي وقطع مدون عليها نقوش فرعونية للاتجار بها.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالواقعة.



تبين من التحقيقات أن ضباط التمركز الأمني بمركز طمية تمكنوا من ضبط سيارة ملاكى ملك وقيادة "محمد ع ع (57 سنة ـ عاطل ) والسابق اتهامه فى عدد (5) قضايا ( شيكات بدون رصيد - سرقة مسكن ) وبرفقته نجله " محمود (26 سنة ـ عامل ).



وبحوزتهما ( تمثال نحاسى أصفر اللون بطول 8 سم على هيئة رجل فرعونى واقف ومدون عليه نقوش فرعونية يشتبه فى أثريته + قطع نحاسية صفراء اللون مدون عليها نقوش فرعونية وتزن حوالى (800) جرام داخل كيس بلاستيك.



بمواجهة المتهمين، أقر بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها.



تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة طامية التى تولت التحقيق.