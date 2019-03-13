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ثقافة

أحمد القرملاوي الحائز على جائزة زايد لعام 2018 في لقاء مفتوح مع جمهور مكتبة مصر الجديدة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
طارق موسى
قالت إيمان مهدي مديرة مكتبة مصر الجديدة، إن المكتبة تستضيف في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، الكاتب الكبير أحمد القرملاوى في لقاء مفتوح لمناقشة مجمل أعماله الأدبية ، ومناقشة لروايتى النداء الاخير للركاب بأمطار صيفية الحائزة على جائزة الشيخ زايد لعام 2018 ويدير اللقاء عماد العادلي.

احمد القرملاوي الفائز بجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب 2018، وهو روائى وقاص، تخرج فى كلية هندسة التشييد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ـ حصل على درجة الماجستير من جامعة إدنبرا، فى اسكتلندا.

يأتي من أهم أعماله المجموعة القصصية "أول عباس" في يناير 2013، عن دار "الرواق" للنشر والتوزيع، وصدرت له رواية "التدوينة الأخيرة" عن الدار المصرية اللبنانية في 2014، بالإضافة إلى "أمطار صيفية" التي توجت بجائزة الشيخ زايد، وصدرت أحدث أعماله الروائية خلال الشهور القليلة الماضية تحت عنوان "نداء أخير للركاب".

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