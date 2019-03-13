ضبط عصابة لتهريب الأجانب بطرق غير شرعية بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من إحباط محاولة عصابة لتسفير الشباب والأفارقة والعرب للدول الأوروبية عن طريق الهجرة غير الشرعية حيث كونوا شبكة في القليوبية لتخزين الراغبين في الهجرة بإحدى القرى بمركز طوخ والاستيلاء على مبالغ مالية على سبيل تهريبهم عن الطريق السواحل والحدود المصرية.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بحضور كل من "علي. ع. ع " عامل و"حمود. ا. ص" عامل وآخرين وأبلغوا بقيام "أسامة. ع" من أهالي قرية العمار مركز طوخ واخرين بالنصب عليهم وإقناعهم وآخرين بقدرتهم على تسفيرهم إلى خارج البلاد لإحدى الدول الأوربية وتحصلوا على مبالغ مالية تقدر بنحو 3 آلاف دولار لكل واحد منهم.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة لتسفير الشباب والأجانب بطرق غير شرعية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عنصرين من عناصر التشكيل وجاري ملاحقة باقي أفراد الشبكة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

