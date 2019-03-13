في ذكراه.. 3 زيجات في حياة محمد عبد الوهاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي ولد في مثل هذا اليوم 13 مارس من عام 1902 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة.



ولا يعرف كثيرون أن الموسيقار الراحل تزوج من 3 سيدات، كانت أولى تلك الزيجات من إحدى الارامل التى تدعى "زينب"، وقد كان الزواج سرى بناء على طلبها واستمر لسنوات، كما تزوج بعد ذلك من السيدة إقبال ناصف، وانفصل عنها بعد انجاب 4 أبناء هم "محمد" و"أحمد" و"عصمت" و"عفت"، ليتزوج للمرة الثالثة والأخيرة من السيدة نهلة القدسى.



وأكد موسيقار الأجيال، في تصريحات سابقة، أن "القدسى" تعتبر الحب الحقيقى فى حياته.