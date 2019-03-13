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برلمان

برلماني: إنشاء مجلس للتخصصات الصحية لن يضيف شيئا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:07 م
دورات تدريبية للاطباء
دورات تدريبية للاطباء
القسم السياسي
قال النائب محمد الشورى عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير من أجل رفع كفاءة الأطباء وتوفير دورات تدريبية لهم على أعلى مستوى، مشيرا إلي أننا لسنا في حاجة لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.

وأكد "الشورى"، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن كل ما يتم عمله سواء من الدولة عامة أو الوزارة خاصة، يكون في صالح المواطن المصري من أجل توفير رعاية صحية وخدمة طبية له على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد أعلن عن تقدّمه بمشروع قانون لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.

حيث أعلن النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدّمه بمشروع قانون لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.

وأكد "مرشد" في تصريحات سابقة، على أهمية هذا الموضوع وضبطه للصفات المهنية وخريجي الكليات من طب وصيدلة وعمل تدريب مهني لهم يضمن كفاءتهم.

وأشار إلى أنه يجب وجود حاكم لهذه الأمور وخطة تحكم العمل في هذه المهنة، موضحا أن هذا الأمر يوجد في دول العالم.

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