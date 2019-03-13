برلماني: إنشاء مجلس للتخصصات الصحية لن يضيف شيئا

قال النائب محمد الشورى عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير من أجل رفع كفاءة الأطباء وتوفير دورات تدريبية لهم على أعلى مستوى، مشيرا إلي أننا لسنا في حاجة لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.





وأكد " الشورى "، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن كل ما يتم عمله سواء من الدولة عامة أو الوزارة خاصة، يكون في صالح المواطن المصري من أجل توفير رعاية صحية وخدمة طبية له على أكمل وجه.





جدير بالذكر أن النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد أعلن عن تقدّمه بمشروع قانون لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.





حيث أعلن النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدّمه بمشروع قانون لإنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية.





وأكد "مرشد" في تصريحات سابقة، على أهمية هذا الموضوع وضبطه للصفات المهنية وخريجي الكليات من طب وصيدلة وعمل تدريب مهني لهم يضمن كفاءتهم.



