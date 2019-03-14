قطرة ماء ومفاتيح.. في نادي سينما ذوي القدرات الخاصة السبت المقبل

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب عروض نادي سينما ذوي القدرات الخاصة يوم السبت المقبل بمركز طلعت حرب الثقافي.





ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "قطرة ماء" للمخرجة هدي فرح وفيلم "مفاتيح" للمخرج منصور الشريف.





وعقب عرض الفيلمين تقام ندوة للأطفال المشاركين بالفعالية لمناقشة الأفلام تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.





كما تقام ورش رسوم للأطفال يشرف عليها كل من الدكتورة لمياء رجائى والاستاذ اسامة ابو زيد ويشارك بها بعض فناني الإدارة العامة للإنتاج بالمركز القومي للسينما.



