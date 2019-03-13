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هيئة الطيران المدني التايلاندية تأمر بتعليق تشغيل طائرات «بوينج 737 ماكس»

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:14 م
بوينج 737 ماكس -
بوينج 737 ماكس - 8
أ ش أ
أمرت هيئة الطيران المدني التايلندية شركة الطيران التايلندية "تاي ليون إير" بتعليق تشغيل طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس" لمدة سبعة أيام اعتبارا من غد الخميس ، وذلك لحين إجراء تقييم المخاطر وإخضاع الطيارين لتدريب خاص.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أنها تعتزم التشاور مع الشركة المصممة للطيارة لبحث تدابير السلامة، مشيرة إلى أن شركة "تاي ليون إير" هي الوحيدة في تايلاند التي تمتلك طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس".

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهي في طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و8 آخرين هم أفراد طاقم الطائرة .

وكان الاتصال قد انقطع مع قائد الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا ، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

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