رئيس نقابة البترول يشارك مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم بالكويت

قال محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، والذي تستضيفه دولة الكويت على مدى ٣ أيام إن المجال العمالي أقرب وأقوى مجال للوصول لحلم الوحدة العربية، مشيرا إلى أن العمل النقابي العربي يشهد طفرة غير مسبوقة، خاصة فى ظل التعاون والتفاهم القائم بين أقطاره.



وأكد جبران أن الوطن العربي يمر حاليا بمجموعة من التحديات والمؤامرات، التي تستلزم من الكيانات العمالية الانتباه؛ للتصدي لتلك التحديات الخطيرة وتجاوزها، خاصة وأن الطبقة العمالية تمثل أكثر من ثلثي الأمة العربية.



وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى كلمة له خلال حفل الافتتاح الذى أقيم بشركة نفط الكويت، بحضور المستشار هلال إبراهيم، نائبًا عن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني إن المجال العمالى أقرب وأقوى مجال للوصول لحلم الوحدة العربية، مشيرا إلى أن العمل النقابى العربى يشهد طفرة غير مسبوقة، خاصة فى ظل التعاون والتفاهم القائم بين أقطاره.



وشدد وزير القوى العاملة على قدرة العمال العرب على مواجهة التحديات والمخاطر التى تستهدف الأمة العربية، من خلال تجنيبهم للخلافات والأمور الشخصية، والعمل على إعلاء مصالح الأوطان العربية العليا، وصولًا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية، الذى كان ولايزال يفزع أعداء الأمة العربية، نظرا لأنه عندما يتحقق، فسيكون للعرب شأنًا آخر على مستوى العالم.



ومن جانبه، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتى محمد الهاجري، إن استضافة الكويت لأعمال الاجتماع، تعكس مدى أهمية الاجتماع الذى تأسس فى يناير 1961بالقاهرة، مشددًا على دور العمال المهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية. وأضاف الهاجرى أنه فى ظل التحديات التى تمر بها الدول العربية، يظهر دور العمال المحورى فى المساهمة فى نهضة الأمة العربية، من خلال العمل الجاد، مشددًا على أن التنمية المستدامة فى الدول العربية، لن تتحقق إلا من خلال المحافظة على حقوق العمال، وتوفير حياة كريمة لهم.



وبدوره، قال الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات الكيميائى عماد حمدي، إن عقد الاجتماع فى ذلك التوقيت بالكويت، يأتى فى ظل احتفال الكويت بأعيادها الوطنية، وذكرى تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مهام الحكم فى الكويت، مشيدا بدور الكويت الإنسانى فى مختلف المحافل الدولية.



وأكد حمدي أن الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات يعمل على مدار الساعة من أجل تحسين الظروف المعيشية لعمال الاتحاد والعمل على ضمان حياة كريمة لهم. وكان سالم شبيب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت قد رحب بالحضور وأكد على دور العمال في التنمية ومواجهة التحديات .



وأكد أحمد السروجى الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول أن الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية، لن تتحقق إلا من خلال خلق بيئة عمل آمنة للعمال، مشددا لضرورة اضطلاع الاتحاد بالدفاع عن حقوق العمال العرب ومصالحهم، والعمل على تسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية بين مختلف الدول العربية . و انطلقت صباح يوم الثلاثاء أعمال المجلس التنفيذي الثاني للدورة (2017- 202).