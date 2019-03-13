الشباب والوقاية من التطرف والإرهاب.. ندوة بمكتبة المستقبل غدا

قال د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن مكتبة المستقبل تنظم في الخامسة من مساء غد، الخميس، ندوة بعنوان "دور الشباب فى الوقاية من التطرف والعنف والإرهاب"؛ تتناول قضية منهج حفظ الشباب من خطر التطرف، وأبرز التحديات التي تواجهه، والمقترحات المقدمة لحل هذه القضية.
يشارك فيها د. مسعد عويس، رئيس مجلس الأمناء المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة أستاذ بكلية التربية الرياضية - جامعة حلوان.
من جهته قال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، إن الندوة وتتناول عدة محاور أهمها مقدمة عامة عن التاريخ الحضارى للمجتمع المصرى مفهوم العنف والسلام الإنساني والإرهاب العوامل التى أدت إلى ظهور التطرف دور الفن فى مواجهة العنف والتطرف مشروع إنشاء مؤسسة لإعداد قادة لمواجهة العنف والتطرف لمحيط النشء والشباب-حوار مفتوح للمناقشة.