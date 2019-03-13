الشباب والوقاية من التطرف والإرهاب.. ندوة بمكتبة المستقبل غدا

قال د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن مكتبة المستقبل تنظم في الخامسة من مساء غد، الخميس، ندوة بعنوان "دور الشباب فى الوقاية من التطرف والعنف والإرهاب"؛ تتناول قضية منهج حفظ الشباب من خطر التطرف، وأبرز التحديات التي تواجهه، والمقترحات المقدمة لحل هذه القضية.





يشارك فيها د. مسعد عويس، رئيس مجلس الأمناء المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة أستاذ بكلية التربية الرياضية - جامعة حلوان.



