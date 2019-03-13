غلق 184 كافيتريا ومقهى غير مرخصة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان دورية للمرور الميدانى على الكافيتريات والمقاهى للتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحاب الكافتريات والمقاهى الافتراش والتعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية، مشددًا على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة لغلق الكافتيريات والمقاهي غير المرخصة.



وأضاف المحافظ أنه في هذا الإطار تم تنفيذ قرارات غلق لعدد ( 184) كافيتريا ومقهى غير مرخصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة موزعة كالآتي :-



مركز ومدينة الزقازيق تم غلق (17) كافيتريا ومقهى غير مرخصة بنطاق المركز, وقام حي أول وثان الزقازيق بغلق (18) كافيتريا ومقهى غير مرخصة.



وقام مركز ومدينة فاقوس بغلق (74) كافيتريا ومقهى غير مرخصة، وقام مركز ومدينة أبو كبير بغلق (3) كافيتريات ومقهى غير مرخصة، كما قام مركز ومدينة ههيا بغلق (3) كافيتريات ومقاهى غير مرخصة، وقام مركز مدينة القرين بغلق (3) كافيتريات ومقهى غير مرخصة، كما قام مركز ومدينة منيا القمح بغلق (2) كافيتريا ومقهى غير مرخصة، وقام مركز ومدينة ديرب نجم بغلق (6) كافتريات ومقهى غير مرخصة وقام مركز ومدينة الإبراهيمية بغلق (3) كافيتريات ومقهى غير مرخصة، كما قام مركز ومدينة أولاد صقر بغلق (8) كافتريات ومقهى غير مرخصة، وقام مركز ومدينة كفر صقر بغلق (3) كافيتريات ومقهى غير مرخصة، وقام مركز ومدينة بلبيس بغلق (11) كافتيريا ومقهى غير مرخصة، كما قام مركز ومدينة مشتول السوق بغلق (5) كافيتريات ومقهى غير مرخصة، كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتنفيذ قرار غلق لعدد (12) كافيتريا ومقهى غير مرخصة بنطاق المدينة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحصر المقاهى والكافيتريات المرخص منها وغير المرخص ووجد عدد (11) مقهى وكافتيريا غير مرخصة.



وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحصر المقاهى والكافيتريات المرخص منها وغير المرخص، حيث وجد عدد (5) مقاهي وكافتيريا غير مرخصة، وأشار كلاهما إلى أنه تم إصدار قرارات غلق للكافتيريات والمقاهى غير المرخصة، وجار تنفيذ قرارات الغلق من خلال قيام حملة مكبرة بمشاركة قوات الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.