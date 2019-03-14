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برلمان

طلب إحاطة جديد لوزيرة التضامن بشأن توقف معاش تكافل وكرامة عن بعض الأسر

الخميس 14/مارس/2019 - 02:13 ص
النائب عاطف مخاليف،
النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بشأن توقف معاش تكافل وكرامة عن بعض الأسر.

وقال "مخاليف"، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، إن هناك أسرًا لا تملك شيئًا وتم وقف المعاش عنها، فهناك سيدة أرملة جاءت له تشتكي من وقف المعاش، رغم عدم امتلاكها شيئًا، وعللت الوزارة ذلك بامتلاكها شقة، وهذا أمر غير منصف، متسائلًا: "هما بيناموا في الشارع عشان ياخدوا معاش؟".

وأكد النائب، ضرورة الحماية الاجتماعية، من خلال الدعم المباشر وغير المباشر.

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