غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة حركة السفن قررت في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.



وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة ، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.



وقد وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر ، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات ، كما شدد عطيه علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد ، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء ، والتعامل الفوري معها .