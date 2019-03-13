ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة حركة السفن قررت في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة ، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وقد وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر ، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات ، كما شدد عطيه علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد ، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء ، والتعامل الفوري معها .

ترشيحاتنا

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

احترس قبل الشراء.. علامات تؤكد فساد الدجاج النيئ

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق

بث مباشر.. ليفربول وبايرن ميونخ في مواجهة مصيرية اليوم

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

شاهد..كامل الوزير في اجتماع للحكومة

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالله غيث.. القذافي حاول إنقاذه | نوستالجيا

مكرم محمد أحمد: الإخوان قتلوا جمال عبد الناصر

الريجيم الذكي.. النظام الغذائي الأمثل لفقدان الوزن دون جراحة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

فيديو

الزراعة: تشجيع المستثمرين على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.. فيديو
شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا
الريجيم الذكي.. النظام الغذائي الأمثل لفقدان الوزن دون جراحة.. فيديو
عزالدين أبوستيت: أسبوع فارا يأتي بمشاركة جميع الدول الأفريقية.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تيسير العمل للشركات الناشئة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟