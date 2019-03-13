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أخبار البلد

هالة يسري: أتمنى إعطاء فرصة واحدة للمدمن للعلاج

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:33 م
هالة يسري أستاذ علم
هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء
أمل مجدي
قالت الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء ومقرر مناوب في لجنة المرأة الريفية، إنه يجري الآن في نيويورك اجتماع كبير للمرأة، يجتمع به قادة العالم المهتمين بالمرأة والمجتمع المدني ،وتمثل النساء المصريات فيه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، لتطالب بحقوق المرأة وتوضح ما تم من إنجازات في وضع المرأة في مصر.

وأضافت يسرى خلال الندوة التى نظمتها لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة بعنوان "كفاح ونجاح ممتد عبر التاريخ" أن المرأة لها باع كبير في المحافظة على قوة الأمن القومي داخليًا وخارجيًا.

وأشارت أن لكل امرأة مسئوليتها في الحفاظ على الأمن من خلال الحفاظ على الأرض والثقافة ومحاربة الشائعات والمشاركة في الحياة الإجتماعية والسياسية.

وتابعت: "سعيدة بتعديلات قانون الخدمة المدنية بتوقيع جزاء الفصل على من يثبت إدمانه، ولكن أتمنى إعطاء فرصة واحدة للمدمن للعلاج وتأهيل البيئة المحيطة حول المدمن لجعل العلاج فعال".

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