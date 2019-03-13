شكرى يدعو شركات سلوفينيا للاستثمار بمصر..ويوقع اتفاقا لحماية المستهلك

وجه سامح شكري وزير الخارجية المصري الدعوة للشركات السلوفينية لرفع استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة وذلك خلال كلمته فى افتتاح منتدى الأعمال المصري السلوفيني.





وكتب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وزير الخارجية سامح شكري يوجه الدعوة للشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها في مصر خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري السلوفيني، بحضور نظيره السلوفيني".





ونشر المتحدث الرسمي صورا لجانب من مراسم توقيع وزيري خارجية مصر وسلوفينيا على بروتوكول اللجنة المشتركة، واتفاق لحماية المستهلك، وذلك في أعقاب انعقاد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية السلوفينية المشتركة.



