ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شكرى يدعو شركات سلوفينيا للاستثمار بمصر..ويوقع اتفاقا لحماية المستهلك

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:09 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
محمد وديع
وجه سامح شكري وزير الخارجية المصري الدعوة للشركات السلوفينية لرفع استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة وذلك خلال كلمته فى افتتاح منتدى الأعمال المصري السلوفيني.

وكتب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وزير الخارجية سامح شكري يوجه الدعوة للشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها في مصر خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري السلوفيني، بحضور نظيره السلوفيني".

ونشر المتحدث الرسمي صورا لجانب من مراسم توقيع وزيري خارجية مصر وسلوفينيا على بروتوكول اللجنة المشتركة، واتفاق لحماية المستهلك، وذلك في أعقاب انعقاد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية السلوفينية المشتركة.

شكرى يدعو شركات سلوفينيا للاستثمار بمصر..ويوقع اتفاقا لحماية المستهلك
شكرى يدعو شركات سلوفينيا للاستثمار بمصر..ويوقع اتفاقا لحماية المستهلك
شكرى يدعو شركات سلوفينيا للاستثمار بمصر..ويوقع اتفاقا لحماية المستهلك

موضوعات متعلقة

غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا

سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تؤكد علي أهمية زيارة شكري ليوبليانا

رخا: زيارة شكري لسلوفينيا تهدف لخلق استثمارات جديدة بين البلدين

وزير الخارجية يغادر إلى سلوفينيا لبحث دعم التعاون

سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بداية 2018

سفيرة سلوفينيا في القاهرة: حجم تجارتنا مع مصر بلغ 100 مليون دولار.. نهتم بالاستثمار في المشروعات الجديدة.. دور القاهرة في خدمة الشرق الأوسط يتزايد.. وقدمنا الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلدنا

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

كامل الوزير يكشف تفاصيل أول مكالمة من الرئيس بعد حلف اليمين

شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد قضاء عدتها في منزل زوجها بالمصيف

ربيع ياسين: صالح جمعة أفضل بديل لـ عبد الله السعيد.. فيديو

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تعمل إيه لما تشوف رسالة الـ ATM.. لقد بلغت الحد اليومي للسحب؟

رامي رضوان يعرض إحدى لوحاته على الهواء: للبيع بـ7 جنيهات.. فيديو

شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا

الرحلة الأخيرة لضحايا مهمة العمل.. قصة العلماء المصريين شهداء الطائرة الأثيوبية المنكوبة

ترامب يفتح النار على حاكم كاليفورنيا بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع مبكرًا .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

فيديو

الزراعة: تشجيع المستثمرين على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.. فيديو
شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا
الريجيم الذكي.. النظام الغذائي الأمثل لفقدان الوزن دون جراحة.. فيديو
عزالدين أبوستيت: أسبوع فارا يأتي بمشاركة جميع الدول الأفريقية.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تيسير العمل للشركات الناشئة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟