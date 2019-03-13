الزراعة: تشجيع المستثمرين على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن هناك تحديات تواجه أى منظومة زراعية وهما: توفير المساحات المطلوبة للزراعة عليها ، توفير الموارد المائية التى تصلح للزراعة.





وأشار "القرش" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، إلى أنه من أجل توفير المياه والأرض المطلوبة للزراعة بدأت الوزارة بالتوسع الأفقي في مساحات الأراضي الزراعية الموجودة بمصر، لافتا إلى ان التوسع الأفقي يحدث من خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية المتاحة حاليا ، وضخ المزيد من الإستثمارات و تشجيع المستثمرين على التوسع لاستصلاح في الأراضي الصحراوية .



