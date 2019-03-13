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الزراعة: تشجيع المستثمرين على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:14 م
استصلاح زراعي
استصلاح زراعي
مي محمد
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن هناك تحديات تواجه أى منظومة زراعية وهما: توفير المساحات المطلوبة للزراعة عليها ، توفير الموارد المائية التى تصلح للزراعة.

وأشار "القرش" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، إلى أنه من أجل توفير المياه والأرض المطلوبة للزراعة بدأت الوزارة بالتوسع الأفقي في مساحات الأراضي الزراعية الموجودة بمصر، لافتا إلى ان التوسع الأفقي يحدث من خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية المتاحة حاليا ، وضخ المزيد من الإستثمارات و تشجيع المستثمرين على التوسع لاستصلاح في الأراضي الصحراوية .

ولفت إلى أن الوزارة الزراعة كانت لها تجربة بشأن إستصلاح الأراضي الصحراوية ، حيث أنها أنشأت مزرعة نموذجية على مساحة 20 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا ، مضيفا أن المزرعة تتضمن إنتاج حيواني ، زراعة بنجر السكر ، كانولا ، القمح ، والشعير ، إضافة إلى إنشاء محطة بحثية و معمل لتحليل الأرض والمياه من أجل جذب المستثمرين .

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