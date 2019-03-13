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اقتصاد

عبد العليم نوارة: وفد تونسى يضم 50 شركة يزور مصر فى أبريل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:09 م
مجلس الاعمال المصري
مجلس الاعمال المصري
ولاء عبد الكريم
أكد عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري التونسي أنه خلال انعقاد منتدي الأعمال المصري التونسي المشترك وزيارة الوفد التونسي لمصر سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين بالوفد للتعرف علي الفرص الاستثمارية في السوق المصري، خاصة الكيماويات، والنسيجية، والغذائية، والأعلاف. 

وأضاف "نوارة" خلال الاجتماع التحضيري لعقد منتدى الأعمال المصري التونسي المشترك ابريل المقبل بجمعية رجال الأعمال اليوم أن الوفد التونسي يضم 50 شركة خاصة يرافقها وزير الاستثمار التونسي جبر الحوات. 

وتضم شركات القطاع الخاص التونسي قطاعات المواد الغذائية والزراعية، والخدمات، والاتصالات، والأدوية، والملابس الجاهزة، والنسيجية، والصناعات البلاستيكية والأعلاف، والصناعات الكيماوية. 

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