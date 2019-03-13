عبد العليم نوارة: وفد تونسى يضم 50 شركة يزور مصر فى أبريل

أكد عبد العليم نوارة رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري التونسي أنه خلال انعقاد منتدي الأعمال المصري التونسي المشترك وزيارة الوفد التونسي لمصر سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين بالوفد للتعرف علي الفرص الاستثمارية في السوق المصري، خاصة الكيماويات، والنسيجية، والغذائية، والأعلاف.





وأضاف "نوارة" خلال الاجتماع التحضيري لعقد منتدى الأعمال المصري التونسي المشترك ابريل المقبل بجمعية رجال الأعمال اليوم أن الوفد التونسي يضم 50 شركة خاصة يرافقها وزير الاستثمار التونسي جبر الحوات.



