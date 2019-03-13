الجيش الجزائري يضبط مخزنا يحتوى على أسلحة وذخائر متنوعة جنوبي البلاد

ضبطت قوات الجيش الجزائري، مخزنا للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار، جنوب البلاد، يحتوي على أسلحة وذخائر وقذائف صاروخية متنوعة.



ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - مشيرة إلى أن العملية جرت في إطار مكافحة الإرهاب، حيث كشفت قوات الجيش المخزن قرب الشريط الحدودي بالقطاع العسكري "أدرار" بالناحية العسكرية الثالثة.