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أخبار العالم

الجيش الجزائري يضبط مخزنا يحتوى على أسلحة وذخائر متنوعة جنوبي البلاد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:21 م
الجيش الجزائري -
الجيش الجزائري - صورة أرشيفية
أ ش أ
ضبطت قوات الجيش الجزائري، مخزنا للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار، جنوب البلاد، يحتوي على أسلحة وذخائر وقذائف صاروخية متنوعة.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - مشيرة إلى أن العملية جرت في إطار مكافحة الإرهاب، حيث كشفت قوات الجيش المخزن قرب الشريط الحدودي بالقطاع العسكري "أدرار" بالناحية العسكرية الثالثة.

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