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أخبار البلد

علاء ثابت: الجمعية العمومية تثق في انتخاب رشوان نقيبا للصحفيين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:12 م
ضياء رشوان خلال ندوة
ضياء رشوان خلال ندوة الأهرام
عبدالوكيل ابوالقاسم
رحب الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، بالحضور الذين حرصوا على المشاركة فى الندوة المخصصة لضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين لعرض برنامجه الانتخابى بالأهرام وإنهاء جولاته الانتخابية اليوم.

وأعلن ثابت خلال كلمته بالندوة أن ضمير الجمعية العمومية للصحفيين قال كلمته اليوم في تأييد لرشوان نقيبا للصحفيين.

وقال ثابت ان رشوان حافظ على تقاليد وأخلاقيات المهنة و خدم الصحفيين بكل اخلاص طوال الفترة الماضية وعمل جهدا كبيرا خلال توليه منصب نقيب الصحفيين.

وأشار رئيس تحرير الأهرام أن ما قدمه للصحافة والصحفيين وعمله فى بلاط صاحبة الجلالة أثمر وأصبح هناك وثوق لدى الجمعية العمومية فى اختياره نقيبا للصحفيين.

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