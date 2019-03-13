النشائي بجامعة النيل: لابد من ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل واحتياجات الدولة

طالب العالم المصرى الدكتور محمد النشائى بالتركيز العلمي والجامعي على التخصصات التقنية والعملية المرتبطة بسوق العمل لتكون عائدها الاقتصادى والعملى على الخريجين حيث توفر لهم العمل السريع والحياة الكريمة ومن ثم يكون عائدها المباشر على المجتمع والدولة بالرخاء والتقدم.



وأكد الدكتور محمد النشائى خلال إلقائه محاضرة علمية لطلاب جامعة النيل بحضور الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل والدكتور عبد الناصر توفيق رئيس شعبة الفيزياء بجامعة النيل والدكتور عبد الله ويفى الاستاذ بجامعة القاهرة والدكتورة سهام الأنصارى أستاذة الإعلام بجامعة سيناء والدكتور محمد ماهر الاستاذ بجامعة حلوان والكاتبة فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية ثناء القص مدير تحرير جريدة الأخبار والمفكر السوري نادر عكو، والكاتب الصحفي أيمن عامر، على أن التخصصات الأكاديمية العلمية الأخرى لا تتناسب مع ظروف وواقع الدولة الأن خاصة مع محدودية البرامج الدراسية والتى لا تتوافق مع سوق العمل وهو ما يؤدى إلى هجرة العقول للخارج واستفادة الدول الأخرى من خريجى وعلماء مصر الذين لا يجدون فرصة عمل محلية تتناسب مع تخصصاتهم الجامعية و يضطرون للسفر إلى الخارج.



وأشاد النشائى بتركيز جامعة النيل على التخصصات التقنية والتكنولوجية والتى تؤهلك لسوق العمل وتعمل على تنمية الطلاب ذاتيًا وتفيد المجتمع والدولة بشكل سريع ومباشر مشيرا إلى أن جامعة النيل هى الأمل لخلق جيل من الخريجين الشباب قادرين على تنمية أنفسهم ومجتمعهم اقتصاديًا وصناعيًا من أجل أن يعيش الشعب المصرى فى حياة كريمة وهو ما تريدة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى متمنيًا استمرار التواصل مع الطلاب الشباب بهدف نقل خبراته العلمية ونظرياته التقنية اليهم قبل أن يرحل مؤكدا أن التطبيق والتجريب مهمين لمصر ولابد من ترسيخهما علميًا فى الجامعات المصرية مشددًا على أن العرب المسلمين تفوقوا علميًا على العالم فى العصور الوسطى واستفاد منهم الغرب بعد ترجمة نظرياتهم وهو ما يستوجب عودة العرب والمسلمين علماء وعباقرة يفيدوا مجتمعاتهم والعالم أجمع.



وأشار النشائى أن النهضة العلمية عند نيوتن كان اساسها عند العرب والمسلمين كما استفاد الانجليز والغرب بعلوم الهندسة عند العرب والمسلمين مفتخرا بأنه مسلم مصرى عربى وأسمه محمد وتدرس نظرياته فى كبرى الجامعات الدولية



وشدد النشائي، على أن أولويات العلم في مصر ينبغى أن ترتكز على تعميق البحث العلمي وتطبيقه تجريبيًا فى المعامل والمصانع وفي شتى المجالات مع ضرورة تطوير وتحديث الإدارة وزيادة الدعم المالى للعلم والبحث العلمي.



وتوجه الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل بالشكر والتقدير للعالم محمد النشائي لحضوره وإلقائه محاضرة لطلاب الجامعة للاستفادة من نظرياته وتطبيقاته العلمية التي تدرس في كبرى الجامعات الدولية مفتخرًا بوصول عالم مصري، لقمة الدرجات العلمية في الجامعات الأوروبية والدولية فضلا عن حصوله وترشيحه لكبرى الجوائز الدولية مرحبًا بالتعاون معه لصالح الطلاب والجامعة بما يفيد المجتمع والدولة وتحسين الاقتصاد المصرى وحل المشكلات.



وأهدى الدكتور محمد النشائي مجموعة كتب لمؤلفاته الهندسية والعلمية لجامعة النيل، لتكون بين يدي طلابها كمرجع علمي وتطبيقي قائلا لهم: "هذه مؤلفاتي في الماضي والحاضر لكنكم أنتم المستقبل وعليكم بناء أنفسكم علميًا وثقافيًا لبناء مصر بسواعد وطنية والمساهمة في الارتقاء بالعالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء متمنيًا العيش حتى يرى طلاب مصر علماء العالم".