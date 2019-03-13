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أخبار البلد

صلاح منتصر: رشوان ابن مؤسسة الأهرام وحافظ على أخلاقيات المهنة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:00 م
ضياء رشوان خلال ندوة
ضياء رشوان خلال ندوة الأهرام
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي صلاح منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إن مؤسسة الأهرام من أعرق المؤسسات الصحفية.

وأضاف منتصر، خلال ندوة ضياء رشوان بالأهرام، أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان ابن من أبناء المؤسسة ولديه تاريخ مشرف.

وأكد أن وجود رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام خلال الندوة يؤكد مدى الحب والقوة التي تعيشها المؤسسة وهي مؤشر على عودة نقابة الصحفيين لسابق عهدها وأن الحشد ضروري للجمعية العمومية.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين لاختيار نقيب و6 من أعضاء المجلس الجمعة المقبلة، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات.

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