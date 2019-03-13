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خطة ترامب للإطاحة بـ مادورو.. وزير الخارجية الأمريكي يأمر بإخلاء السفارة في كاراكاس بسبب الوضع في فنزويلا.. ونواب بالكونجرس قلقون من التدخل العسكري في كاراكاس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:50 م
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره الفنزويلي
دعاء أبوهشيمة
  • خبراء: فنزويلا دولة عميلة لـ هافانا
  • بومبيو يتهم كوبا بتعليم القوات الفنزويلية أساليب التعذيب والتجسس.. والحكومة الكوبية: اتهام "سيئ السمعة"
  • أعضاء بالكونجرس ينتقدون استراتيجية الولايات المتحدة في أزمة فنزويلا

نشرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية أمس، الثلاثاء، تقريرا مطولا حول مدى تطبيق سياسة ترامب في فنزويلا، مشيرة إلى عقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اجتماعا للمراسلين في مؤتمر صحفي غير عادي أمس، الثلاثاء، في فوجي بوتوم بالعاصمة واشنطن، وإعلانه إصدار أمر بإخلاء السفارة الأمريكية في كاراكاس.

وقال "بومبيو": "ستسحب الولايات المتحدة جميع موظفي السفارة الأمريكية المتبقين في كراكاس هذا الأسبوع"، مضيفا أن "هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا وكذلك الاستنتاج بأن وجود الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة أصبح يشكل ضغطا على السياسة الأمريكية".

وفي حديثه إلى الصحفيين، انتقد وزير الخارجية نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مضيفا أن كوبا هي القوة الحقيقية في فنزويلا، وفي هذا السياق، كثيرا ما يصور الخبراء في المنطقة فنزويلا كدولة عميلة لهافانا، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية.

وتابع بومبيو أن الدول، مثل الصين وروسيا، التي تدعم النظام الفنزويلي، يشاركون في نوع من التدخل الأجنبي الذي يتهمون الولايات المتحدة به.

وأوضح أن "الحكومة الكوبية توفر الغطاء السياسي لمادورو وأتباعه، كما أن كوبا هي التي دربت الشرطة السرية الفنزويلية على أساليب التعذيب وأساليب التجسس المحلية وآليات القمع"، وهو اتهام تعتبره الحكومة الكوبية "سيء السمعة" لأنه غير مدعوم بالبيانات، وذلك بعدما أمرت فنزويلا الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة يوم الثلاثاء بعد أن اتهم الرئيس نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب "بالتخريب" الإلكتروني الذي أدى إلى أسوأ انقطاع للكهرباء شهدته فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياثا إن على الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا المغادرة في غضون ثلاثة أيام بعد انهيار محادثات بشأن إبقاء أقسام لرعاية المصالح الدبلوماسية في البلدين.

وقالت الحكومة في بيان: "وجود هؤلاء المسئولين على الأراضي الفنزويلية يمثل خطرا على سلامة البلاد ووحدتها واستقرارها".

وأشارت "ناشيونال انترست" إلى أنه كثيرا ما يتناقض بومبيو مع سلفه، ريكس دبليو تيلرسون، لكن في القضية الفنزويلية، مارس بومبيو الاستمرارية. فكان تيلرسون، عندما يتعلق الأمر بأمريكا اللاتينية، يتحول إلى رجل متشدد لدفاعه عن مبدأ مونرو، وهو السياسة القديمة التي تتبعتها الولايات المتحدة منذ قرون في الأمريكتين.

وفي وقت سابق، انتقد عدد من أعضاء الكونجرس استراتيجية الولايات المتحدة في الأزمة التي تشهدها فنزويلا؛ وذلك في رسالة بعثوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، جاء فيها: «نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وخاصة اقتراحاته بالتدخل العسكري وفرض عقوبات أحادية».

كما أدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا بالوكالة دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف.

وفي الوقت نفسه، عبر النواب الديمقراطيون عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو، وقالوا إنها قتلت عددا من المتظاهرين العزل، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وكانت كاراكاس اتهمت السلطات الأمريكية بالتحضير لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حاليا.

وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعد "للتدخل العسكري" في بلاده، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق في "بسط الهيمنة" على فنزويلا.

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في يناير الماضي، إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها في الولايات المتحدة بعدما قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان جوايدو رئيسا مؤقتا وكانت الداعم الأكبر له، في حين سحبت واشنطن بدورها دبلوماسييها "غير الأساسيين" في فنزويلا.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمرا يقضي بأن يغادر موظفوها "غير الأساسيين" البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا، دون تحدد عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون هناك، مؤكدًا أن هذه التعليمات صدرت عن الوزارة لصعوبة تحقيق الأمن الكامل لما يقارب 150 أمريكيا يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية بفنزويلا، لكنها أبقت السفارة مفتوحة.

وقادت الولايات المتحدة ضغوطا دولية على مادورو من خلال فرض عقوبات اقتصادية على المسئولين وبيترولوس دى فنزويلا، المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية فى البلاد. إضافة إلى ذلك تقوم واشنطن بتقييم إمكانية فرض عقوبات ثانوية على تلك الشركات التى تتفاوض مع شركات يسيطر عليها مادورو، كما فعلت الولايات المتحدة فى حالة الشركات الأجنبية التى اشترت النفط من إيران.

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