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برلمان

سؤال برلماني موجه للحكومة حول امتلاك طائرات طراز بيونج

الخميس 14/مارس/2019 - 08:08 ص
النائب عمرو الجوهري،
النائب عمرو الجوهري، عضولجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عمرو الجوهري، عضولجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن تقدمه بسؤال لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الطيران الفريق يونس المصري، حول امتلاك شركة مصر للطيران طائرات من طراز "بيونج"، والتي وقعت أكثر من حادثة لها.

ووجه "الجوهري"، في تصريحات خاصة، سؤواله قائلًا: هل تمتلك مصر هذا النوع من الطائرات، وإذا كانت تمتلك فكم عددها، وهل ستوقف عملها أم لا.

وأشار النائب إلى أن هذا يأتي بعد أن تعرضت نفس نوع الطائرة لحوادث، منها في أديس أبابا التي وقعت مؤخرًا، إضافة إلى إلى حادث آخر كان في إندونسيا.

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