رؤية مصر 2030 في ندوة بكلية التربية الفنية بالمنيا .. صور

نظمت كلية التربية الفنية بجامعة المنيا ، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة ندوة بعنوان " دور الجامعة في تنفيذ هدف التعليم والمهارات" حاضرت فيها الدكتورة إقبال الأمير السمالوطي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية سابقًا وخبير اليونسكو وعضو منتخب المجتمع المدني باليونسكو.



وقالت الدكتورة اقبال السمالوطى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعيه سابقا، ان رؤية مصر2030 تقوم على عدة محاور متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية، والبيئة، والعدالة الاجتماعية، والمعرفة والابتكار، موضحة أن الأهداف الإستراتيجية لمحاور الرؤية للوصول بمصر إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويقوم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة بنظام ايكولوجي يستثمر عبقرية المكان والإنسان لنرتقي بجودة حياة المصريين.



حضر الندوة الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التخطيط الاستراتيجي، والدكتور إبراهيم عيسى وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفية سلام المدير التنفيذي للمشروعات بالجامعة.