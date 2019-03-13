السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

تصدرت المشروعات العقارية المصرية غلاف مجلة property week international العالمية تحت عنوان "السحر المصرى"، وذلك ضمن خطة دعاية وترويج للمشروعات العقارية المصرية فى معرض MIPIM بفرنسا.



كما تم نشر كتيبات لمشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و8 شركات عقارية كبرى وموقع إلكترونى وحساب على "تويتر" للجناح المصرى، تووزيع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية باللغة الإنجليزية وفيديوهات للمشروعات الكبرى.



وقال الدكتور باهر الشعراوى، المستشار الفنى لوزير الإسكان: "تم طبع كتيب يضم مشروعات وزارة الإسكان، ممثلة فى مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وكذا مشروعات الـ8 شركات العقارية الكبرى، المشاركة مع الوزارة فى الجناح المصرى، وهى: سيتى إيدج، وطلعت مصطفى، ورؤية، والبدر، وبالم هيلز، وتطوير مصر، وسوديك، وأركو".



وأوضح أن وزارة الإسكان طبعت أيضا كتيبات منفصلة تفصيلية عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، كما يتم تسليم زوار الجناح المصرى هذه الكتيبات الدعائية ومعها نسخة من قانون الاستثمار المصرى، ولائحته التنفيذية، باللغة الإنجليزية.



وقال المهندس مصطفى عبد الوهاب، معاون وزير الإسكان: "يتم أيضا تسليم زوار الجناح المصرى من كبار المستثمرين العقاريين ومسئولى البنوك والصناديق الاستثمارية حقيبة مطبوع عليها شعار المشاركة المصرية فى المعرض ويحمل اسم Egypt".



وأضاف عبد الوهاب أنه يتم عرض أفلام مصورة من مشروعات الوزارة التى تنفذها فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، كما تعرض الشركات العقارية المصرية المشاركة فى الجناح المصري مجموعة من الفيديوهات لمشروعاتها، بخلاف فيديوهات عن السياحة المصرية والمتحف المصرى يتم عرضها بالجناح المصرى.



وأشار إلى أنه تم إنشاء موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت، خاص بالجناح المصرى، وكذا حساب على "تويتر"، كما تصدرت المشروعات العقارية المصرية غلاف مجلة property week international العالمية تحت عنوان "السحر المصرى".



كما نظمت مصر حفل عشاء أمس حضره مجموعة كبيرة من المستثمرين العقاريين ومسئولى الصناديق الاستثمارية، ضمن فعاليات المعرض.



