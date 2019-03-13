الهجان: 5 سيارات جديدة لتطوير القطاعات الخدمية بقنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان-محافظ قنا، عن وصول 5 سيارات دوبل كابينة تبلغ تكلفتها المالية مليون و925 ألف جنيه، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 وفى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.





وأشار الهجان، إلى أن السيارات الجديدة تعد الدفعة الأولي من إجمالي عدد السيارات التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتوريدها للمحافظة والبالغ عددها 22سياره، منها 17 سيارة كابينة منفردة و5 سيارات كابينة مزدوجة بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين و685 ألف جنيه، مؤكدا حرص المحافظة علي دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من أداء مهام وظائفهم.



