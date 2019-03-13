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محافظات

الهجان: 5 سيارات جديدة لتطوير القطاعات الخدمية بقنا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:11 م
وصول 5 سيارات جديدة
وصول 5 سيارات جديدة للقطاعات الخدمه بقنا
يوسف رجب
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان-محافظ قنا، عن وصول 5 سيارات دوبل كابينة تبلغ تكلفتها المالية مليون و925 ألف جنيه، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 وفى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.

وأشار الهجان، إلى أن السيارات الجديدة تعد الدفعة الأولي من إجمالي عدد السيارات التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتوريدها للمحافظة والبالغ عددها 22سياره، منها 17 سيارة كابينة منفردة و5 سيارات كابينة مزدوجة بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين و685 ألف جنيه، مؤكدا حرص المحافظة علي دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من أداء مهام وظائفهم. 

وأضاف أنه تم توزيع الـ 5 سيارات علي عدد من المصالح الخدمية بواقع سيارتين للإدارة العامة لمرور قنا وسيارة لمركز ومدينة نقادة وسيارة لإدارة الحماية المدنية بقنا واخري للحملة الميكانيكية بالمحافظة، موجهًا التنفيذين بضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل وعمل الصيانة الدورية للمعدات.
الهجان: 5 سيارات جديدة لتطوير القطاعات الخدمية بقنا
الهجان: 5 سيارات جديدة لتطوير القطاعات الخدمية بقنا
الهجان: 5 سيارات جديدة لتطوير القطاعات الخدمية بقنا
الهجان: 5 سيارات جديدة لتطوير القطاعات الخدمية بقنا

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