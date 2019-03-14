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ثقافة

ثقافة الفيوم تطلق مبادرة قد التحدي

الخميس 14/مارس/2019 - 12:31 ص
ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمكتبة الفيوم العامة التابعة لفرع ثقافة الفيوم حيث افتتحت الهيئة فعاليات مبادرة إنسان ضد الهزيمة بمحاضرة بعنوان "قد التحدي" بمدرسة الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف (الناصرية سابقا) تضمنت تعريف التحدي ومقدرة مواجهة الواقع والتغلب على الصعاب. 

كما نظّم نادي المرأة ورشة فنية لعمل (ملعقة) من الفوم الملون وعصيان الخلة بطريقة سهلة ومبسطة، بجانب ورشة تعليم رسم حر بقسم الفنون التشكيلية في إطار الاحتفال بعيد الفيوم القومي لرسم بعض المعالم السياحية الموجودة داخل محافظة الفيوم.

وفي إطار التعاون مع الأزهر زارت مكتبة الطفل المعهد الأزهري الابتدائية وعمل مسابقات ترفيهية وأخرى للمعلومات العامة والفوازير، بجانب ورشة حكي بعنوان "كن صديقى بحق" وعرض مسرح عرائس لقصة "جحا عريس" مع طلاب المدرسة. 

كما أقامت المكتبة محاضرة بعنوان "المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا" تناولت خلالها كريمة منصور مسئول الإعلام بمديرية الصحة تعريف المشكلة السكانية في مصر والتي تعد من أخطر التحديات التي تواجه التنمية حيث تفاقمت المشكلة ووصلت إلى مرحلة تهديد كل فرص التنمية الحقيقية بعد تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة ويعتبر التعليم في مصر والذي يجب أن يتطور من خلال حلول غير تقليدية وتنتج المشكلة من عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، بجانب الإعلان عن حملة تنظيم الأسرة. 

وبمدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين أقامت المكتبة مسابقة بعنوان "شخصيات فيومية" تناولت أهم وأبرز شخصيات الفيوم التي أثرت كالفريق عبد المنعم رياض الذي ناهض برسم مفهوم الأمن القومي لمصر عمومًا والفيوم خصوصا وحمد باشا الباسل من مواليد الفيوم الذي كان عضو مجلس نواب عن دائرة أبو جندير واهتم بالثورة المصرية ضد الاحتلال البريطاني والممثل يوسف وهبي.

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