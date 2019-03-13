العروض في الشعر بثقافة الدقهلية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الأدبية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة السنبلاوين جلسه لمناقشة أعمال أعضاء نادي الأدب برئاسة الشاعر على حليمه, وتخلل الجلسة مناقشة حول أدب النساء وعلاقته بالنهضة الأدبية، كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شربين برئاسة الشاعر محمد السلاب محاضرة بعنوان "العروض فى الشعر" ألقاها الشاعر نجاح الخياط, وتوالت القصائد الشعرية لأعضاء النادي.



وضمن أنشطة الطفل نظم قصر ثقافة البرامون مسابقة في المعلومات العامة, كما نظم بيت ثقافة بنى عبيد محاضرة بعنوان "أساليب التنشئة السليمة للأبناء" تناولت أهم مراحل التنشئة وهى مرحلة الطفولة لأنها أساس غرس القيم والمبادئ والانتماء فى هذه المرحلة.



بينما عقد قصر ثقافة نعمان عاشور محاضره بعنوان "من أجل غد أفضل" بالتعاون مع مدرسة الثانوية بنات الجديدة, ألقاها أحمد المهدي, موضحًا أن التغير للأفضل فى حياة الفرد يقتضى وجود مجموعه من الأمور المترابطة وانه أى فرد يحاول التغيير وليس لديه الدافع أو الأسباب لذلك فإن نتيجته الفشل لذا لابد من تحفيز الفرد والمجتمع للتحول للأفضل.



ونظمت مكتبة أتميدة حوار مفتوح عن "حسن التعامل مع ذوي القدرات الخاصة" بالتعاون مع المعهد الديني للفتيات بأتميدة, تناولت كيفية التعامل اﻻمثل مع هذه الفئة ومراعاة حقوقهم ومشاعرهم وواجبنا نحوهم والحفاظ عليهم من اﻷذى ودمجهم فى المجتمع.



احتفلت مكتبة ميت سلسيل بعيد الأم بالتعاون مع الشباب والرياضة.



وعرض قصر ثقافة الطفل بالمنصورة أفلام ملتقي الرسوم المتحركة, الفيلم الأول "سنة أولي صيام" وتناول فكرة الكذب والتزوير والفيلم الثاني "فطين وبلبل" و تناول فكرة حب الجار بحضور طلاب مدرسة المنصورة كولدج والمعهد الابتدائي النموذجي للأزهر,إلى جانب ورشة رسم حر و تلوين للفنانة رنا بلال.