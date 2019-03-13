أهالى عين شمس يعانون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ محمد منصور، المقيم بشارع العشرين بعين شمس بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.



وقال: "نحن سكان عين شمس نعانى من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف، خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من النزول من المنازل"، مطالبا المسئولين بحل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال.



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