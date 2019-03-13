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بين الناس

أهالى عين شمس يعانون من انتشار الكلاب الضالة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:59 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
احمد قطب
أرسل القارئ محمد منصور، المقيم بشارع العشرين بعين شمس بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وقال: "نحن سكان عين شمس نعانى من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف، خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من النزول من المنازل"، مطالبا المسئولين بحل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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