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ثقافة

برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة بأسيوط

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:59 م
ذوى القدرات الخاصة
ذوى القدرات الخاصة بأسيوط
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث استمر قصر ثقافة أسيوط في تقديم فعاليات البرنامج التدريبي "منحة من أجل فرصة عمل أفضل" تمهيدا لسوق العمل مصحوبا بترجمة للغة الإشارة لعدد 15 متدربا من ذوي القدرات الخاصة من نادي تكنولوجيا المعلومات المركزي البرنامج التدريبي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مركز نظم المعلومات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يقدم تدريبات على استخدامات الحاسب الآلي وكيفية التشغيل وبرامج الأوفيس ومبادئ تعليم الإنترنت.

كما استقبل قصر ثقافة ديروط أطفال روضة الجمعية الخيرية الشرعية بديروط وبدأت الزيارة بتفقد مكتبة الطفل والاستماع إلى قصة قصيرة، تلاها لعب المكعبات وتجميع الأشكال ثم الذهاب إلى مشاهدة بعض الأفلام التعليمية والترفيهية بقاعة الكمبيوتر، أعقبها عروض فنية وغناء بعض الأغاني والأناشيد بمسرح الطفل بالقصر.

وفى ريفا أعدت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة بعنوان "الثأر وتأثيره السلبي على المجتمع" تحدث فيها إمام أبو بكر عن مشاكل المجتمع الريفي خاصة الثأر والإرث حتى وصلوا إلى مرحلة أنه يورث الدم للأبناء بدلا من القيم والسماحة كما تحدث عن التسامح بين الناس مشيرا لحرمة الدم .

كما التقى مجموعة من مبدعي الفن التشكيلي فى ورشة نادي الكاريكاتير بمرسم قصر ثقافة أسيوط حيث قدم رئيس نادي الكاريكاتير الفنان التشكيلي حسام أحمد هاشم بعض أساسيات رسم الشخصيات الكاريكاتيرية.

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