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أخبار العالم

إثيوبيا تكشف تفاصيل جديدة عن قائد الطائرة المنكوبة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:22 م
طائرة تابعة للخطوط
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
أحمد قاسم
كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن قائد الطائرة المنكوبة التي تحطمت يوم الأحد الماضي وأودت بحياة 157 شخصًا من 33 جنسية مختلفة، أبلغ بوجود مشاكل وطلب العودة بعد إقلاعه من مطار العاصمة أديس أبابا.

وكان المتحدث قد قال في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "الطيار لم يبلغ عن وجود أي مشاكل تقنية خارجية بالطائرة أو الرحلة، مثل اصطدام الطائرة بسرب من الطيور".

وكانت الشركة قد أعلنت، صباح اليوم، أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك.

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