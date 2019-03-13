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مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:45 م
القمر الصناعى المصرى
القمر الصناعى المصرى
آيات أحمد
عرضت قناة روسيا اليوم ، فيديو أثناء رصد القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجبت سات - إيه"، لمشاهد بديعة خلال تعاقب الليل والنهار على الأرض.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات - إيه"، الذى تم إنشاؤه فى روسيا بطلب من مصر، وصل على متن صاروخ "سويوز" إلى مداره ويعمل بانتظام.

وقال رئيس المكتب الصحفي للوكالة، فلاديمير أوستيمينكو، لـوكالة "سبوتنيك" الروسية: "وصل القمر الصناعى إلى المدار، وكل شيء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة".

وأوضحت المؤسسة الروسية في بيان لها ، أنه تم توقيع عقد بناء القمر الصناعي بين المؤسسة والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد في عام 2016، حيث تبلغ تكلفة هذا القمر الصناعى 100 مليون دولار.

وسيعمل "إيجبت سات" الجديد على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية ليحل محل القمر الصناعي المصري من صنع روسي "إيجبت سات-2" الذي قطعت الاتصالات به في أبريل من العام الماضي.

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مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو

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