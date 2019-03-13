ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنشيطا للسياحة.. فنادق الغردقة تنظم مهرجانا للبرتقال

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:01 م
فنادق الغردقة تنظما
فنادق الغردقة تنظما مهرجانا للبرتقال
إبراهيم جادالله
نظم أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، مهرجانا للبرتقال كنوع من الترفيه لنزلائه السائحين، وتنشيط السياحة.

وتحرص المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، على تنظيم مهرجان الفواكه على فترات متباينة كنوع من الترفيه للأجانب والنزلاء، ولاقت مهرجانات "البطيخ" و"البرتقال " قبولا ونجاحا كبيريا، إذ تم تنظيمهما بمشاركة 120 شيفًا من 6 دول أوروبية مختلفة، من بينها إنجلترا، وفرنسا، وروسيا.

وتنظيم مهرجان "البرتقال" جاء كنوع من الترفيه وتقديم وجبات وعصائر متنوعة لنزلائه، إذ يعد البرتقال من الفاكهة الأكثر شعبية وانتشارًا ويقبل على تناولها السائحين.

وأبدى عدد من السائحين إعجابهم بالمهرجان، مؤكدين أن الفراولة المصرية لها طعم ومذاق خاص لديهم، ويحرصون على شرائها قبل مغادرتهم للغردقة.

تنشيطا للسياحة.. فنادق الغردقة تنظم مهرجانا للبرتقال
تنشيطا للسياحة.. فنادق الغردقة تنظم مهرجانا للبرتقال
تنشيطا للسياحة.. فنادق الغردقة تنظم مهرجانا للبرتقال
تنشيطا للسياحة.. فنادق الغردقة تنظم مهرجانا للبرتقال

ترشيحاتنا

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

تناولي كوب ماء دافء على الريق وشاهدى ماذا يحدث لجسمك

ترامب يفتح النار على حاكم كاليفورنيا بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

الحبس 5 سنوات والفصل من العمل.. عقوبات رادعة تنتظر مروجي الشائعات

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

جوارديولا يتمنى خروج محمد صلاح ورفاقه أمام بايرن ميونخ

النيابة الإدارية تطالب بسرعة إيجاد تشريع للإفصاح عن وقائع الفساد.. فيديو

احترس قبل الشراء.. علامات تؤكد فساد الدجاج النيئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

فيديو

نوستالجيا.. موسيقار الأجيال: عندي فوبيا وباخد بنج قبل ما أركب طائرة.. فيديو
فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎
مرصد الفتاوى: دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالتواصل مع الشباب.. فيديو
مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو
رئيس الأركان الجزائري: فخورون بعظمة العلاقة بين الجيش والشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟