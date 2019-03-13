تنشيطا للسياحة.. فنادق الغردقة تنظم مهرجانا للبرتقال

نظم أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، مهرجانا للبرتقال كنوع من الترفيه لنزلائه السائحين، وتنشيط السياحة.





وتحرص المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، على تنظيم مهرجان الفواكه على فترات متباينة كنوع من الترفيه للأجانب والنزلاء، ولاقت مهرجانات "البطيخ" و"البرتقال " قبولا ونجاحا كبيريا، إذ تم تنظيمهما بمشاركة 120 شيفًا من 6 دول أوروبية مختلفة، من بينها إنجلترا، وفرنسا، وروسيا.





وتنظيم مهرجان "البرتقال" جاء كنوع من الترفيه وتقديم وجبات وعصائر متنوعة لنزلائه، إذ يعد البرتقال من الفاكهة الأكثر شعبية وانتشارًا ويقبل على تناولها السائحين.





وأبدى عدد من السائحين إعجابهم بالمهرجان، مؤكدين أن الفراولة المصرية لها طعم ومذاق خاص لديهم، ويحرصون على شرائها قبل مغادرتهم للغردقة.



