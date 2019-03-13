ما نمتش كويس.. 5 أطعمة تعوضك عن الحرمان من النوم

تحتفل دول اليوم، الأربعاء، باليوم العالمى للنوم، فهو ليس مجرد عادة نفعلها بشكل تلقائي، وإنما هو مركز الاتزان وإعادة الحيوية والطاقة لمختلف أجهزة الجسم ويتم خلاله العديد من العمليات الحيوية التى تمكن الانسان من ممارسة حياته بشكل أفضل.



وفي بعض الأحيان لا نستطيع الحصول على القسط الكافي من النوم ليلا خاصة السيدات، بسبب رعاية الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون النوم ليلا، كما أن بعض الأعمال تتطلب أحيانًا من القائمين عليها السهر طوال الليل، ما يمنعهم من مواصلة الحياة بشكل طبيعي ويقل مستوى التركيز.



عرض موقع "powerofpositivity" أهم الأطعمة غير التقليدية التى تساعد على تنبيه الذاكرة واستعادة النشاط والحيوية مثل الخضر والفواكه والدهون الصحية والبروتين والكربوهيدرات المعقدة والوجبات النباتية وفى مقدمتها: الخضر الورقية، والأفوكادو، والأسماك الدهنية "مثل سمك السلمون أو التونة"، والفول والبقوليات، وزيت الزيتون، والشيكولاتة الداكنة، هذا بالإضافة للكافيين والمنبهات.



هذه الأطعمة تساعد فى تحسين أداء أجهزة الجسم وضبط المزاج حال السهر وعدم أخذ قسط كافٍ من النوم لكنها ليست بديلا له، فيجب النوم من 7-9 ساعات بشكل متواصل في الليل.