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مرأة

إطلالة فخمة للأميرة ماري في أمريكا.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:18 م
الأميرة ماري في أمريكا
الأميرة ماري في أمريكا
رشا عوني
زارت الأميرة ماري زوجة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، متحف الفنون الجميلة بمدينة هوستين الأمريكية، وذلك ضمن زيارتها الملكية الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأت منذ أيام.

واختارت الأميرة ماري فستانا باللون الأزرق، من الساتان وبذيل طويل، ويتميز بالبساطة والرقة دون أي تطريز، منحها إطلالة أنيقة ومختلفة.

واستكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عال، وحقيبة يد سوداء أنيقة، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ، فهي دومًا تختار مكياجها بألوان بسيطة تمنحها إطلالة طبيعية أكثر.

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