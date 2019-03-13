ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة: حصر جميع الحضانات غير المرخصة في العاصمة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:54 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أنه يجري الآن رصد الحضانات غير المرخصة في القاهرة، لكي تكون كل أم مطمئنة على أبنائها الصغار.

وأكد المحافظ أنه تم رصد 1500 حضانة حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين كافة الحضانات لتأمين الأطفال، موضحًا أنه سيجري تسليم الملف الذي يضم إجمالي الحضانات في منتصف مارس الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وأمانة سر اللواء محمد حنفى السكرتير العام والمحافظ ومديري مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.

ترشيحاتنا

تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار إلى إيطاليا

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

مكرم محمد أحمد: الإخوان قتلوا جمال عبد الناصر

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

الفنان محمد علي يعلن انفصاله عن زوجته

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية فى بنها وأسيوط وحلوان والإسكندرية

ترامب يفتح النار على حاكم كاليفورنيا بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

نجم الأهلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة أمنيته بخسارة الزمالك في الجزائر

تعرف على 3 أسئلة يوجهها الله لعباده ليلًا

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

فيديو

نوستالجيا.. موسيقار الأجيال: عندي فوبيا وباخد بنج قبل ما أركب طائرة.. فيديو
فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎
مرصد الفتاوى: دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالتواصل مع الشباب.. فيديو
مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو
رئيس الأركان الجزائري: فخورون بعظمة العلاقة بين الجيش والشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟