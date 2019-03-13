محافظ القاهرة: حصر جميع الحضانات غير المرخصة في العاصمة

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أنه يجري الآن رصد الحضانات غير المرخصة في القاهرة، لكي تكون كل أم مطمئنة على أبنائها الصغار.



وأكد المحافظ أنه تم رصد 1500 حضانة حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقنين كافة الحضانات لتأمين الأطفال، موضحًا أنه سيجري تسليم الملف الذي يضم إجمالي الحضانات في منتصف مارس الجاري.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وأمانة سر اللواء محمد حنفى السكرتير العام والمحافظ ومديري مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.