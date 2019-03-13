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مرصد الفتاوى: دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالتواصل مع الشباب.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:50 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
مي محمد
قال حسن محمد مدير مرصد الفتاوى التكفيري، إنه من الضروري أن تتوخى الأسر المصرية الحذر من الأصدقاء الافتراضيين لدى أبنائهم على الإنترنت، لافتا إلى أن دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالفكر الصحيح وبالتواصل مع الشباب.

وأشار "محمد" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "extra news"، اليوم الأربعاء، إلى أنه ليس كل مشاركة أو أنشطة دينية يقومون بها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي تكون هادفة، بعضها يكون الهدف منها تحقيق أهداف أخرى على الرغم من اتخاذها الاتجاه الديني.

وأضاف أنه يجب على الأسرة أن تعمل على فتح باب نقاش للحوار مع أبنائها ولا تتصادم معهم لمعرفة طبيعة الأفكار التي يكتسبونها من هذه المواقع، منوها إلى أن الأسرة لها دور كبير في تنمية عقول أبنائهم للبعد عن الفكر المتطرف.

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