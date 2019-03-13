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محافظات

الكشف على 580 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بقنا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:54 م
مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون صحه بقنا
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان--محافظ قنا، بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي 59 ألفًا و353 مواطنًا بنسبة 179٪ من المستهدف اليومي ليصل بذلك عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ انطلاق المبادرة إلى580 الفا و694 مواطنًا بنسبة 145.81٪ من المستهدف تحقيقه خلال الـ 12 يوم الأولى  وهو ما يشير إلى كثافة الإقبال علي مقرات الفحص ووعي المواطن القنائي بأهمية أهداف الحملة. 

جاء ذلك خلال متابعة اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، أعمال مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية"ضغط – سكر – سمنة" للعاملين بديوان عام المحافظة. 

وأوضح الهجان، بأن المبادرة تواصل أعمالها لليوم الثالث علي التوالي بمقر  الديوان العام، لافتًا إلى أنه تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة علي 110 موظفين في اليوم الأول و 107 موظفين في اليوم الثاني، وأن الحملة بدأت أعمالها أيضا منذ بداية اليوم بمقر الديوان وتمكنت من فحص 50 موظفا حتى الآن. 

جدير بالذكر أن عدد المستهدفين بمحافظة قنا يبلغ ٢ مليون و ٢٤ ألف مواطن من البالغين ١٨ عامًا، يشارك في تنفيذ الحملة  705 فرق طبية مكونة من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات من خلال 248 منشأة طبية. 

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