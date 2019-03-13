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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:48 م
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
منصور ابوالعلمين
لقيت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة الداخلة بنطاق محافظة الوادي الجديد. 

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي يستقلها أربعة من منهم ثلاثة من أسرة واحدة بالطريق الواصل بين مركزي الخارجة والداخلة بالقرب من قرية الزيات، ونتج عن الحادث مصرع مرڤت عثمان أحمد عبد الحافظ، وإصابة زوجها حلمي عثمان ثابت، وأبنتها رحاب حلمى وتم تحويلها لمحافظة أسيوط، كما أصيب إبراهيم محمدين بكسر في القدم.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المتوفاة والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

ويشهد طريق الخارجة الداخلة وقوع حوادث متكررة بسبب تهالك أجزاء كبيرة من الطريق نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل عليه بصفة يومية والتي تنقل حملات كبيرة من الحاصلات الزراعية والفوسفات، بالإضافة إلى كثرة المنحنيات الخطرة.

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