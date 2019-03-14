عمرو الجوهري: الحد من التزوير هدف قانون الأدوات المالية غير المصرفية

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة أرسلت تعديلات على قانون "تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"، وتمحورت في مادتين، ووافق عليهما البرلمان بشكل مبدئي ، تمثلت في إنشاء هيئة مستقلة لها.





وأكد "الجوهري"، لـ"صدى البلد"، أن النقطة الأهم والجوهرية في مشروع القانون، تكمن في الحد من المخاطرات التي قد تحدث أحيانًا في التعاملات المالية، مثل التزوير وغيرها.





وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه وفقًا للقانون، فإنه سيتم إنشاء حساب خاص تودع فيه الغرامات، ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.





ولفت النائب، إلى أن الموافقة على التعديلات كانت بشكل مبدئي، ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون باستفاضة أكبر.





وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"، وأرجأ أخذ الرأي النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة.





وقال "عبدالعال": إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مهم لأنه سيدر أموالا للخزينة العامة للدولة.