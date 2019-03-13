وفاء عامر تعود إلى الإسكندرية من أجل حكايتي

تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "حكايتى"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



ومن المقرر أن تقوم وفاء عامر بتصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة الإسكندرية خلال الفترة القادمة، على أن تعود بعدها مع فريق العمل لتصوير عدد من المشاهد الداخلية فى القاهرة.



يذكر أن مسلسل "حكايتى" من بطولة كل من ياسمين صبرى ووفاء عامر بالإضافة إلى كل من الفنانين أحمد بدير وأحمد صلاح حسنى وإدوارد وتامر شلتوت.