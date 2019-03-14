مواطن يشكو انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في مصر الجديدة

اشتكى أيمن الأعصر، المقيم بميدان الكلية الحربية بمصر الجديدة والتابعة لكهرباء شمال القاهرة، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.





وقال "الأعصر" فى رسالته لخدمة "بين الناس" الذي يقدمها موقع "صدى البلد"، إن الكهرباء تنقطع بشكل متكرر، مما يضر بالأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنازل، مناشدا كهرباء شمال القاهرة الاهتمام بالشكوى حفاظًا على أموال المواطنين.



