ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مواطن يشكو انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في مصر الجديدة

الخميس 14/مارس/2019 - 07:53 ص
إنقطاع كهرباء
إنقطاع كهرباء
احمد قطب
اشتكى أيمن الأعصر، المقيم بميدان الكلية الحربية بمصر الجديدة والتابعة لكهرباء شمال القاهرة، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.

وقال "الأعصر" فى رسالته لخدمة "بين الناس" الذي يقدمها موقع "صدى البلد"، إن الكهرباء تنقطع بشكل متكرر، مما يضر بالأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنازل، مناشدا كهرباء شمال القاهرة الاهتمام بالشكوى حفاظًا على أموال المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

الفقي: مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر وأمريكا لم تأخذ بها

القطب الشمالي يهدد مصير البشرية

علماء البيئة يحذرون: الوقت ينفد لإنقاذ الكوكب

ترامب: هناك فرص جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

عودة الكهرباء إلى فنزويلا بعد انقطاع 7 أيام

وزير بريطاني: خطة لحظر استخدام سخانات الغاز بحلول 2025

رئيس الوزراء يتفقد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. اليوم

نادي الرجال السري يقترب من 48 مليونا ونصف

أبرز أخبار التوك شو.. الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين عن حالة الطقس.. وقائد طراز مماثل لطائرة إثيوبيا يفجر مفاجأة حول الحادث.. والكهرباء تتسبب في تعطل فيسبوك عالميا

فان دايك: نجحنا في إيقاف البايرن.. والتأهل أهم من أي إنجاز شخصي

طاقم طائرة يطلب من راكبة الاحتشام في ملبسها.. والشركة تعتذر لها

التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019
التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟