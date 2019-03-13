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فن

يسرا اللوزي: لهذا السبب وافقت على المشاركة في كلبش 3

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:58 م
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
أحمد البهي
أكدت الفنانة يسرا اللوزي أن نجاح الأجزاء السابقة لمسلسل "كلبش" كان من العوامل التى حمستها للمشاركة فى الجزء الثالث من العمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وأضافت "يسرا اللوزي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن مسألة نجاح العمل تعود إلى القسمة والنصيب، ولكن نجاح الأجزاء السابقة لأي عمل يدفع المشاهد إلى متابعة الأجزاء الأخرى كنوع من الفضول، كما أن تلك النوعية من الأعمال تبنى جدارا من الثقة بينها وبين المشاهد.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" يشارك في بطولته أمير كرارة ويسرا اللوزي وأحمد عبد العزيز وهشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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