محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، معرض لوحات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة المقام بكلية تمريض جامعة الإسكندرية والذي يشارك فيه ما يقرب من ١٢ طفلا من ذوي القدرات الخاصة.





وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ المعروضات المقدمة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، مشيدا بجميع المعروضات المقدمة، مؤكدا أن المجلس القومي للمرأة له دور فعال ومؤثر في تنمية قدرات ومهارات الأطفال ودعم مواهبهم، كما استمع إلى شرح من الدكتورة منى رجب الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والمسؤولة عن تدريب وتنمية مهارات الأطفال خلال السنوات الثلاث الماضية.



