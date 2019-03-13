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محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:49 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الاطفال
افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، معرض لوحات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة المقام بكلية تمريض جامعة الإسكندرية والذي يشارك فيه ما يقرب من ١٢ طفلا من ذوي القدرات الخاصة.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ المعروضات المقدمة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، مشيدا بجميع المعروضات المقدمة، مؤكدا أن المجلس القومي للمرأة له دور فعال ومؤثر في تنمية قدرات ومهارات الأطفال ودعم مواهبهم، كما استمع إلى شرح من الدكتورة منى رجب الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والمسؤولة عن تدريب وتنمية مهارات الأطفال خلال السنوات الثلاث الماضية.

حضر الافتتاح، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتور منى على رجب الأستاذ بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، والشيخ ابراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية، وعمداء الكليات، ووكلاء الوزارات بالإسكندرية.
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة

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