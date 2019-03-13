ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

4 مصريات إلى ربع النهائي.. ونور الطيب تودع بطولة بلاك بول

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:00 م
بطولة بلاك بول سي
بطولة بلاك بول سي آي بي لسيدات الاسكواش
ريهام بكير
اختتمت منافسات دور الستة عشر من بطولة بلاك بول سي آي بي، لسيدات الإسكواش المفتوحة المقامة على ملاعب النادي في التجمع الخامس، وأسفرت عن تأهل أربع مصريات للدور ربع النهائي ومفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في خروج نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بعد خسارتها أمام زميلتها هانيا الحمامي ٣ - صفر.

فيما فرضت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، في الفوز على مواطنتها نوران العربي ٣-صفر وبذات النتيجة فازت المصنفة الثانية عالميا نور الشربيني على الإنجليزية المصنفة التاسعة السن والتر لتؤكد رنيم ونور عزمهما على المضي قدما نحو المباراة النهائية واحراز لقب البطولة التي تعد واحدة من اكبر البطولات العالمية رغم أنها النسخة الأولى لكن مجموع جوازها البالغ ١٠٧ ألف دولار يضعها في مقدمة البطولات العالمية ،وشهدت منافسات دور ال١٦ مفاجأة ثانية تمثلت في فوز الويلزية تسني ايفانز على الهولندية جولي كينج المصنفة الرابعة ٣-1.

وفازت جوانا على الإنجليزية سارة جان بيري المصنفة السادسة 3-1 لتؤكد انها قادمة بقوة للمنافسة بعدما سبق لها الفوز على الماليزية نيكول ديفيد في الدور الأول وفازت المصرية نوران جوهر على زميلتها سلمى هاني ٣-صفر وفازت الإنجليزية لورا ماسارو ال٧ عالميا على المصرية يثرب عادل ال١٤ عالميا 3-صفر.

وفازت الفرنسية كاميلي سيرمي الخامس عالميا على جوي شان من هونج كونج ٣-صفر.
4 مصريات إلى ربع النهائي.. ونور الطيب تودع بطولة بلاك بول

ترشيحاتنا

تناولي كوب ماء دافء على الريق وشاهدى ماذا يحدث لجسمك

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا

شاهد.. الخطيب وجوزيه في مران الأهلي قبل مواجهة الساورة الجزائري

كامل الوزير يكشف تفاصيل أول مكالمة من الرئيس بعد حلف اليمين

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالله غيث.. القذافي حاول إنقاذه | نوستالجيا

شاهد..كامل الوزير في اجتماع للحكومة

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

فيديو

نوستالجيا.. موسيقار الأجيال: عندي فوبيا وباخد بنج قبل ما أركب طائرة.. فيديو
فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎
مرصد الفتاوى: دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالتواصل مع الشباب.. فيديو
مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو
رئيس الأركان الجزائري: فخورون بعظمة العلاقة بين الجيش والشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟