4 مصريات إلى ربع النهائي.. ونور الطيب تودع بطولة بلاك بول

اختتمت منافسات دور الستة عشر من بطولة بلاك بول سي آي بي، لسيدات الإسكواش المفتوحة المقامة على ملاعب النادي في التجمع الخامس، وأسفرت عن تأهل أربع مصريات للدور ربع النهائي ومفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في خروج نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بعد خسارتها أمام زميلتها هانيا الحمامي ٣ - صفر.





فيما فرضت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، في الفوز على مواطنتها نوران العربي ٣-صفر وبذات النتيجة فازت المصنفة الثانية عالميا نور الشربيني على الإنجليزية المصنفة التاسعة السن والتر لتؤكد رنيم ونور عزمهما على المضي قدما نحو المباراة النهائية واحراز لقب البطولة التي تعد واحدة من اكبر البطولات العالمية رغم أنها النسخة الأولى لكن مجموع جوازها البالغ ١٠٧ ألف دولار يضعها في مقدمة البطولات العالمية ،وشهدت منافسات دور ال١٦ مفاجأة ثانية تمثلت في فوز الويلزية تسني ايفانز على الهولندية جولي كينج المصنفة الرابعة ٣-1.





وفازت جوانا على الإنجليزية سارة جان بيري المصنفة السادسة 3-1 لتؤكد انها قادمة بقوة للمنافسة بعدما سبق لها الفوز على الماليزية نيكول ديفيد في الدور الأول وفازت المصرية نوران جوهر على زميلتها سلمى هاني ٣-صفر وفازت الإنجليزية لورا ماسارو ال٧ عالميا على المصرية يثرب عادل ال١٤ عالميا 3-صفر.



