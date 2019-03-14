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تعليم

ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة

الخميس 14/مارس/2019 - 04:46 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
قال محمد البشبيشي ولي أمر طالب بمدرسة النيل المصرية بدمياط الجديدة، وأحد أعضاء مجلس أمناء المدرسة، إنه سعيد بوجود ابنه بين تلاميذ المدرسة، حيث رصد في الشهور الماضية، تطورًا ملحوظًا في مستواه، من حيث معرفته بمصطلحات اللغة العربية الفصحى واستعمالها في حياته اليومية، إضافةً إلى التحدث إلى النطق باللغة الإنجليزية نطقًا حديثًا. 

وأشار إلى أن نظام التعليم بمدارس النيل رائع مقارنة بالمدارس الدولية واللغات، متمنيًا أن تنخفض المصروفات الحالية، بشكل يجعل مدارس النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة بالمجتمع المصري.

وأضاف أن أبرز مالفت انتباهه المدرسة، هو التفاعل بين المعلم وإدارة المدرسة، وارتباط نجله بمعلميه، لافتا إلى أن نظام المناهج المتكاملة ينمي داخل الطلاب معايير الهوية والانتماء.

ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة
ولي أمر طالب بمدرسة النيل تلبي احتياجات وطموحات الطبقة المتوسطة

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