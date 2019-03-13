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أخبار البلد

الجمعة.. إطلاق موسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:49 م
إطلاق موسوعة رواد
إطلاق موسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب
تنطلق يوم الجمعة أعمال الجمعية العمومية للبحث العلمي التابعة للمركز العربى للدراسات و البحوث العلمية والاقتصادية والاستراتيجية بأحد فنادق القاهرة الكبرى..

وقال أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب إن انعقاد عمومية هيئة البحث العلمي تأتي في إطار الاهتمام بالخطة الإستراتيجية للبحث العلم ورفع معدلات الإنتاج والنشر العلمي وتعزيز قيـــام المشروعات البحثيـة المشتركة على مستوى الوطن العربي

كما يعلن اتحاد رواد الأعمال العرب خلال انعقاد عمومية البحث العلمي عن تدشين موسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب وهي أهم وأول جائزة عربية متخصصة، ووصفها بأنها تـعد أكبر حدث عربي لتكريم أهم الشخصيـات العربية في شتى التخصصات..

وتدور أجندة عمل الاحتفالية حول وضع رؤية حول الخطة التنفيذية لهيئة البحث العلمي، وتشكيل مجلس شورى العلماء العرب، وتشكيل هيئة دعم وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة الدولية للابتكار والإبداع العلمي، وأخيرا تأسيس الجـائزة المتخصصة للتميز في البحث العلمي.

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