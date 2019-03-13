2.5 مليون جنيه من هيئة الإغاثة السعودية لأرامل وأيتام المنيا.. صور

قال الشيخ محمود جمعة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحاج فارس الإسلامية بالمنيا، إن الجمعية وزعت بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية السعودية مساعدات مالية وعينية للأيتام والأرامل بالمحافظة خلال احتفالية أقيمت على المسرح المكشوف بكورنيش النيل بمدينة المنيا.



وأشار "جمعة" إلى أن قيمة المساعدات المالية بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه تم توزيعها على 800 سيدة وفتاة على مستوى المحافظة، بهدف مساعدتهم في تحسين أحوال المعيشة وتقديم المساعدة لهم.



حضر الحفل عصام الشيمي، ممثل هيئة الإغاثة السعودية، والمهندس محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، نائبًا عن محافظ الإقليم، وأحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور منصور سالم، عن جامعة المنيا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.