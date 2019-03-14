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تعليم

تقدير درجات الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي بسيناء إلكترونيا

الخميس 14/مارس/2019 - 12:36 ص
المهندسة ليلى مرتجى،
المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء
عقدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء أمس، الأربعاء، اجتماعًا بديوان عام المديرية، بشأن تقدير درجات الامتحانات التجريبية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018\2019 م.

وتم مراجعة التعليمات الموجهة من الوزارة بتقدير درجات الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي الذي يتم تنفيذه بتقنية إلكترونية والعمل علي تدريب الطاقم الذي يتولى رصد وتسجيل الدرجات.

حضر الاجتماع حمزة رضوان مدير عام التعليم العام , وابتسام جبارة، مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد العيسوى، مدير إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية وموجهي العموم لجميع المواد الدراسية.

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