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رياضة

تأمين مكثف لبعثة الزمالك في الجزائر خوفا من المظاهرات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:00 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
حرص مسئولو الزمالك علي طلب تأمين مكثف لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر، بسبب المظاهرات التي تشهدها الفترة الحالية هناك.

وتتوجه بعثة الفريق الابيض إلى الجزائر في التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأحد ١٧ مارس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد مسؤولو الزمالك خلال اتصالاتهم مع نظائرهم في النادي الجزائري والسفارة المصرية هناك، على ضرورة تأمين البعثة بشكل مكثف، لتجنب أي مشاكل أو أزمات هناك قد تؤثر على تركيز الفريق وتشتيت أذهان اللاعبين قبل المباراة الهامة.

ومن جانبهم أكد مسؤولو السفارة المصرية على حرصهم التام لتذليل أي عقبات أمام بعثة الزمالك، وتوفير المناخ الأمثل لهم.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيرًا برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة يٌحسم من خلالها اسم الفريقان الصاعدان للدور ربع النهائي.

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